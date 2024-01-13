أستاذ علوم سياسية: دفاع إسرائيل بمحكمة العدل مرتبط بحجج ضعيفة وفاشلة

قال الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، إن وجهة نظر إسرائيل في محكمة العدل الدولية ضعيفة، مؤكدًا أنها تحاول أن تدافع عن نفسها، حيث إنها تدعي بأنها تحارب حماس وليس الشعب الفلسطيني.

وأضاف "كمال" خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل في النهاية هي قوة احتلال وهي مسئولة عما حدث في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن دفاعها مرتبط بحجج ضعيفة وفاشلة.

وأشار إلى أن صدور حكم بإدانة إسرائيل من محكمة العدل، سوف يثبت الاتهامات التي أشار لها الوفد الجنوب إفريقي في الدعوة المقدمة.

ونوه "كمال" بأن إسرائيل دمرت كل سبل العيش في قطاع غزة، من خلال تدمير المنازل، المستشفيات، مشيرًا إلى أن حكومة نتنياهو دمرت البنية التحتية في قطاع غزة بشكل كامل.