السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهباش لـ"القاهرة الإخبارية": مصر قامت بدورها على أكمل وجه بخصوص المساعدات الإنسانية لغزة

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر هي البوابة الوحيدة والمتاحة لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ولم تتردد مصر ولن تبخل في مد يد العون للشعب الفلسطيني.

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة لبرنامج "عن قرب مع أمل البخاري" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تقوم على الأكاذيب، مضيفًا أن إسرائيل هي التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية.

وأشار "الهباش"، إلى أنه في الظروف الطبيعية كانت تدخل حوالي 600 شاحنة، ولكن قلت هذه النسبة، كنوع من أنواع الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد "الهباش"، أنه بحكم القانون الدولي، فسلطة الاحتلال الإسرائيلي مسئولة عن دخول المساعدات، مشيرًا إلى أن مصر قامت بدورها على أكمل وجه.

الهباش القاهرة الإخبارية مصر المساعدات الإنسانية غزة أمل البخاري

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