الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تدمير 4 مساجد.. قصف مدفعى عنيف على مخيم المغازى ودير البلح وسط غزة (فيديو)

غزة تحت الدمار
غزة تحت الدمار

أفاد مراسل قناة "الغد الإخبارية"، بأن مخيم المغازي ودير البلح بمنطقة وسط غزة، يتعرض في الوقت الحالي لقصف عنيف، من قِبل الطائرات الحربية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن المناطق الشرقية وسط قطاع غزة، تتعرض منذ أمس لقصف مدفعي بالإضافة إلى الطيران الإسرائيلي، الأمر الذي أسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء.

وأضاف أنه منذ قليل كانت هناك غارة إسرائيلية على حي "الزوايدة"، والتي أسفرت عن استشهاد 3 من الأطفال، حيث استقبلهم مستشفى شهداء الأقصي أشلاء.

ونوه مراسل "الغد الإخبارية"، بأن الاحتلال الإسرائيلي دمر أكثر من 13 منزلًا بمنطقة "الدعوة"، بالإضافة إلى تدمير 4 مساجد بمخيم النصيرات.

تدمير 4 مساجد غزة مخيم المغازي دير البلح الغد الأخبارية

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