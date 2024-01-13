الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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علي الدين هلال لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا هي المسؤولة عما يحدث في غزة

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال علي الدين هلال، المفكر السياسي وأستاذ العلوم السياسية، إن الفصائل الفلسطينية لا تزال قادرة على مقاومة إسرائيل، مؤكدًا أن حكومة نتنياهو تتكبد يوميًا الكثير من الخسائر البشرية والمالية.

ونوه "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة، تعطي إسرائيل المدة الزمنية لتحقيق أهدافها في قطاع غزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن خطابات حسن نصر، تعكس عدم الرغبة بالدخول في حرب شاملة مع إسرائيل، مضيفًا أن النظام الدولي لم ينجح في منع الحرب بغزة.

وأضاف "هلال"، أن أمريكا هي المسؤولة الرئيسية عما يحدث في قطاع غزة، مشيرًا أن 7 أكتوبر تعني نهاية "التاريخ السياسي" لبنيامين نتنياهو.

وأكد المفكر السياسي، أن بنيامين نتنياهو، انتهز حرب غزة، لإحياء فكرة التهجير القسري، مضيفًا أن بنيامين نتنياهو يريد إطالة أمد الحرب لحماية نفسه.

علي الدين هلال القاهرة الإخبارية أمريكا غزة استاذ العلوم السياسية الفصائل الفلسطينية إسرائيل قطاع غزة

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