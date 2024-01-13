على الدين هلال لـ"القاهرة الإخبارية": حرب غزة كشفت ضعف النظام الدولى

قال علي الدين هلال، المفكر السياسيي أستاذ العلوم السياسية، إن عام 2024 سيكون فيه نوع من الاستمرارية في الكثير من الملفات، سواء على المستوى السياسي أو المناخي.

ونوّه "هلال"، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن التاريخ لا يعرف المفاجآت.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن حرب غزة كشفت ضعف النظام الدولي، مؤكدًا أن دلالة ما يحدث في الضفة الغربية لا يقل أهمية عن قطاع غزة.

وأضاف أن هناك تصميمًا إسرائيليًا على الاستمرار في القتال بقطاع غزة، مشيرًا أن الولايات المتحدة تزود إسرائيل بالغطاء السياسي، والتزويد بالسلاح والذخيرة.