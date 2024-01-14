الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير خارجية الصين: تايوان جزء من أراضينا وإعادتها مسئوليتنا

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، إن الانتخابات في تايوان التي أجريت مؤخرًا هو شأن محلي للصين، مشيرًا إلي أن تايوان جزء من الدولة الصينية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الدولي لن يغير موقف الصين المتمسك بإعادة تايوان للصين مرة أخري.

وأشار إلي أنه بالوثائق والأصل، نؤكد أن تايوان هي جزء من الدولة الصينية، مضيفًا أن استقلال تايوان لم ينجح في الماضي ولن ينجح في المستقبل.

وزير خارجية الصين تايوان الدولة الصينية وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة الإخبارية الصين وانغ يي

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