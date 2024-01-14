الخارجية الصينية: نشكر الدعم المصرى لبلادنا

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الجانب الصينى سيواصل دعم مصر فى الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه، واستكشاف طريق التنمية المناسب مع الظروف الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تقدر جهود مصر، موجهًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف "يى": إننا نشكر الدعم المصري للصين، خاصة في قضية تايوان، مشيرًا إلى أنه تم توقيع برنامج تنفيذي مع مصر لمدة 5 سنوات قادمة، من أجل التبادل الاقتصادي والتجاري.