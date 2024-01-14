الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الخارجية الصينية: نشكر الدعم المصرى لبلادنا

وانغ يي
وانغ يي

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إن الجانب الصينى سيواصل دعم مصر فى الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه، واستكشاف طريق التنمية المناسب مع الظروف الوطنية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الصين تقدر جهود مصر، موجهًا التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف "يى": إننا نشكر الدعم المصري للصين، خاصة في قضية تايوان، مشيرًا إلى أنه تم توقيع برنامج تنفيذي مع مصر لمدة 5 سنوات قادمة، من أجل التبادل الاقتصادي والتجاري.

وزير خارجية الصين مصر القاهرة الإخبارية وزير الخارجية الصيني وانغ يي السيسي عبد الفتاح السيسي

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