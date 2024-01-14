الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل تستطيع محكمة العدل الدولية الصمود فى وجه الضغوط الأمريكية؟ (فيديو)

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال حمادة فراعنة، الكاتب والباحث السياسي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت مستمرة في قصف المدنيين في قطاع غزة، ولكن على المستوى البري، فشلوا بشكل كبير في ظل صمود المقاومة الفلسطينية.

ونوه "فراعنة"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الغد الإخبارية"، بأن المقاومة ساهمت بشكل كبير في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي وأجبرته على التراجع.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن المظاهرات الأوروبية دليل على وحشية الاحتلال، حيث إن الحكومات التي دعمت الكيان المحتل، هي التي يتظاهر شعبها لنصرة الشعب الفلسطيني.

وأضاف "فراعنة"، أن اختيار القضاة في محكمة العدل الدولية يتم  على الأساس المهني، مشيرًا إلى أنه يمكن أن تتعرض المحكمة للضغوط الأمريكية، خاصة أن رئيسة المحكمة من الولايات المتحدة، ولكن يقال عنها إنها لا تسمع سوى صوت نفسها فقط.

محكمة العدل الدولية المظاهرات الأوروبية الاحتلال الاسرائيلية المقاومة الفلسطينية محكمة العدل

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