باحث لـ"dmc": الادعاءات الإسرائيلية بخصوص معبر رفح كذبتها الأرقام

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الادعاءات الإسرائيلية بخصوص عرقلة مصر دخول المساعدات من معبر رفح، هي كاذبة بالأرقام وليس لها أساس من الصحة.

وأضاف الباحث بالمركز المصري، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن مصر لها السيادة على معبر رفح، من الجانب المصري، حيث أدخلت أكثر من 7000 شاحنة منذ الأزمة الفلسطينية، في المقابل، جيش الاحتلال هو الذي يعرقل ويساهم في تباطؤ دخول السيارات من الناحية الأخرى من أجل فرض الحصار على القطاع.

من جانبه، أكد مفوض وكالة الأونروا فليب لازاريني، أن مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأن الإجراءات الإسرائيلية هي التي تعرقل وتعوق وصول المساعدات إلى القطاع.