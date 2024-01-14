الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاد الحرازين لـ"إكسترا نيوز": مصر أسهمت بـ75% من المساعدات التى دخلت لغزة

الدكتور جهاد الحرازين،
الدكتور جهاد الحرازين،

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن مصر لم تبخل على مساعدة الشعب الفلسطيني، وتقديم الدعم للقطاع المنكوب، حيث ساهمت مصر بأكثر من 75% من المساعدات التي دخلت لغزة

وأضاف "الحرازين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ اللحظة الأولي للأزمة الفلسطينية، استطاعت مصر أن تجمع العديد من المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات من جانب مصر لم تقدمه دولة أخري.

ونوه أستاذ العلوم السياسية أن مصر لم تغلق معبر رفح، بل ساهمت في فتح المعبر، والعمل على ترميم الطريق الذي تم قصفه من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلي، المؤدي لغزة من أجل تسهيل الطريق على الشاحنات.

أشار "الحرازين"، إلى أن مصر وقفت وقفة صمود وضغط على الجانب الإسرائيلي، من خلال اشتراط خروج الأجانب والعالقين مقابل دخول المواد الغذائية والطبية.

جهاد الحرازين اكسترا نيوز غزة مصر استاذ العلوم السياسية الشعب الفلسطيني

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