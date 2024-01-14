رمضان عبدالمعز يهنئ العاملين في "dmc" بمرور 7 سنوات على انطلاقها (فيديو)

هنأ الشيخ رمضان عبد المعز، مقدم برنامج "لعلهم يفقهون" والمذاع على فضائية dmc، العاملين في القناة، على مرور 7 سنوات على إنطلاقها.

وأضاف أن في 14 يناير عام 2017، كانت البداية لقنوات dmc، متمنيًا لكل العاملين والمؤسسة الخير دائمًا، قائلًا: "أسال الله ولكل العاملين أن يجعلنا مفاتيح للخير ونافعين للوطن".

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

يقدم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.