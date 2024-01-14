"لعلهم يفقهون".. رمضان عبد المعز يوضح فرائض واجبة فى شهر رجب

تحدث رمضان عبد المعز عن الفرائض التي لا بد أن يفعلها الإنسان، خاصة في شهر رجب، حيث أكد أنه من الأشهر الحرم.

واستشهد عبد المعز، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية dmc، بحديث الرسول (ص) الذي قال فيه: "الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحُرم أشياء فلا تنتهكوها".

وأشار إلى أن الفرائض تتمثل في الصلاة والحدود التي لا بد أن نتعداها، والتي تتمثل في كل أمر نهى الله عن تعديه مثل أحكام الميراث، والابتعاد عن كل ما حرمه الله.

تفاصيل برنامج "لعلهم يفقهون"

ويقدم عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي برنامج "لعلهم يفقهون" على قناة "DMC".

يعطي البرنامج المعلومات الفقهية والدينية بشكل عام وميسر دون تنفير وهو ما أسهم في إقبال المشاهدين على البرنامج بشكل كبير.