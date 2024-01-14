الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حزب مصر المستقبل: قرارات مجلس النواب اليوم تدل على عدم وجود أحد فوق القانون

المستشار رضا حجي
المستشار رضا حجي

قال المستشار رضا حجي، رئيس حزب مصر المستقبل، إن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب مجدي الوليلي، هو رسالة الدولة المصرية فيما يتعلق بمكافحة الفساد.

وأضاف "حجي"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث بمجلس الشعب، دليل على أن الدولة عازمة على المضي في مكافحة الفساد، مهما كان صفة الإنسان المتهم بالفساد.

وأشار رئيس حزب مصر المستقبل، أن قرار رفع الحصانة وكشف الفساد، يساهم في بث الطمأنينة في نفوس المصريين، وأن لا يوجد أحد فوق القانون.

ونوه "حجي"، أن الشارع المصري، أصبح لديه قناعة بأن لا يوجد أحد فوق القانون، مضيفًا أن قرارات مجلس النواب فعالة في التصدي للفساد بكل أشكاله.

حزب مصر المستقبل مجلس النواب رئيس حزب مصر المستقبل الحصانة البرلمانية اكسترا نيوز

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