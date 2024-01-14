الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ بالبحرية الأمريكية: انتخاب رئيس جديد لـ"تايوان" يزعج الصين

جهارا ماتيسيك
جهارا ماتيسيك

قال جهارا ماتيسيك، أستاذ بكلية الحرب في البحرية الأمريكية، إن الغموض يسيطر على الصراع بين الصين وتايوان، وهذا الأمر يسهم في تفاقم الأمور بينهما.

وأشار "ماتيسيك"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن انتخاب رئيس جديد لتايوان يسهم في إزعاج الصين، التي تري أن تايوان جزءًا من أرضها ولا يمكن التنازل عنها.

ونوه "ماتيسيك" بأن القادة في الصين أعلنوا من قبل إمكانية استخدام القوة العسكرية ضد تايوان، من أجل إعادة تايوان للأراضي الصينية.

وأكد "ماتيسيك" أن وجود تايوان بوضعها الحالي، سيكون هناك الكثير من الدعم لها، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية يسيطر عليها الغموض أيضًا فيما يخص الصراع بين الصين وتايوان.

أستاذ بالبحرية الأمريكية الصين القاهرة الإخبارية القوة العسكرية تايوان كلية الحرب

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