خبير يوضح أسباب الإضطرابات الواسعة التى تضرب قطاعات حيوية فى بريطانيا

قال الدكتور توفيق أكليمندوس، رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الاضطرابات الواسعة التي تضرب قطاعات حيوية في بريطانيا، سبب السياسات التي اتبعتها الدولة منذ سنوات.

وأشار "أكليمندوس"، خلال استضافته بقناة "إكسترا نيوز"، أن الأزمة الدولية الكبيرة التي أصابت البنوك في بريطانيا ساهمت في فرض سياسية التقشف، الأمر الذي ضغط على العاملين في الدولة.

ونوه رئيس وحدة الدراسات الأوروبية بالمركز المصري، أن سياسيات التقشف في بريطانيا، أثرت في العديد من المجالات في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الدعم لأوكرانيا في حربها مع روسيا.