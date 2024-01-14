الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب لـ"إكسترا نيوز": الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الصراع فى المنطقة العربية

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الإدارة الأمريكية التي صمتت على مدار 100 يوم من الحرب على غزة، الأمر الذي أسهم في إتساع رقعة الصراع في المنطقة، وهذا ما شاهدناه من هجمات للحوثيين.

وأضاف "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة، لديها القدرة في زيادة التصعيد في الصراع في المنطقة، الأمر الذي نخشى حدوثه في المنطقة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإدارة الأمريكية التي أدانت الصراع العربي الإسرائيلي على مدار 57 عامًا، لم تضع حلولًا لإنهاء الأزمة الفلسطينية، حيث إنها تريد أن يستمر الصراع في منطقة الشرق الأوسط.

ونوّه "الرقب"، أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء الصراع في المنطقة العربية، حيث أسهمت في اشتعال فتيل الأزمة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى الدعم العسكري لإسرائيل.

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