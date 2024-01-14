سياسى فلسطينى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل استخدمت الغذاء كسلاح لتجويع الشعب الفلسطينى

قال عبدالمهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل تدرك تمامًا فداحة الجريمة التي قامت بها، وهى استخدام الغذاء كسلاح لتجويع الشعب الفلسطيني، وبالتالي حاولت إبعاد التهمة عنها ورميها على مصر.

وأضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تتحكم في كل شىء يدخل في قطاع غزة، ليس من السابع من أكتوبر، بل منذ سنوات.

وأشار المحلل السياسي الفلسطيني إلى أن وزير النقل الإسرائيلي صرح بأنه لن يتم إدخال الغذاء والدواء للقطاع، الأمر الذي يجعلهم في مأزق أمام محكمة العدل الدولية.

ونوه "مطاوع"، أن إسرائيل استخدمت ورقة المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على قادة حماس والوسطاء في القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل قصفت معبر رفح، أكثر من مرة من أجل عرقلة دخول سيارات المساعدة.