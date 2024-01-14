الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر حذرت من توسيع رقعة الصراع في المنطقة العربية منذ البداية

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إنه لا أحد يستطيع الفصل بين ما يحدث في البحر الأحمر، وما يحدث في قطاع غزة والذي يدخل شهره الرابع.

وأضاف "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المنطقة العربية منذ الازمة الفلسطينية وتحولت لساحة صراع، بسبب تدخل عدد من الأطراف في الحرب، لعل أهمها الصراع بين الحوثين والولايات المتحدة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية، أن هناك تأثير على الأمن القومي المصري، بسبب ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، بالإضافة إلى تأثيره على التجارة.

ونوه "بدر الدين"، أنه سبق وأن حذرت مصر منذ بداية الأزمة الفلسطينية، من خطورة التوصل لحل يحتوي ما يحدث في غزة، حيث توقعت الإدارة المصرية أن الصراع سيمتدد في المنطقة.

استاذ علوم سياسية مصر المنطقة العربية الدكتور إكرام بدر الدين اكسترا نيوز البحر الاحمر

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