أسامة كمال: إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية فى حربها على قطاع غزة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن في الـ100 يوم من الحرب على غزة، ومازال القصف مستمرًا، في ظل تحرك شعبي في العالم، حاملين الأعلام الفلسطينية.

واستعرض "كمال"، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، والمذاع على فضائية dmc، أن الشعوب في كافة دول العالم تطالب بضرورة وقف العدوان على غزة وحل القضية الفلسطينية.

وعلق الإعلامي أسامة كمال، علي تصريح ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني، والذي قال لا يجوز لمحكمة العدل الدولية أن تحاكم إسرائيل، ليرد "كمال" قائلًا:" ليه مينفعش.. راضعين على بعض".

وأضاف "كمال"، أن إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية في حربها على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقدم الصورة الإجرامية، حيث تقدم الصور الأكثر انحرافًا في مساندة جريمة الحرب على غزة.