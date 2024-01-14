الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لـ"مساء dmc": سعينا لتوصيل الصوت الفلسطيني للعالم

مساء dmc
مساء dmc

قال زين دانغور، المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إننا سعينا لتوصيل الصوت الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية، من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن دفاع إسرائيل حاول استخدام ورقة حماس كسبب لما حدث في غزة.

وأشار "دانغور": إسرائيل تحاول التقليل من دفاع الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، كما أنهم يحاولون الإشارة إلى عدم تدخلنا في الأمر، وأنه شأن يخصهم فقط.

نوه "دانغور"، أن هناك دول داعمة للقضية الفلسطينية، كانت تتواصل معنا أسبوعيًا من أجل التحضير للمحاكمة، مشيرًا أن من المتوقع أن ينضم لنا المزيد من الدول.

الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الصوت الفلسطيني مساء دى ام سى زين دانغور المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحكمة العدل

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