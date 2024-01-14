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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة كمال: ألمانيا كانت صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم فمن الطبيعى أن تدعم إسرائيل

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمة لحلقة اليوم من برنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "dmc"، أن التاريخ سيكتب أن ألمانيا كانت صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم.

وأشار "كمال"، إلى أن ألمانيا ارتكبت مذابح لقبائل "الهيريرو" والناما"، في نامبيا، مشيرًا أن من الطبيعي أن تتحالف ألمانيا مع إسرائيل لأنهم مجرمون حرب ولديهم خبرة في إبادة الشعوب.

وأضاف الإعلامي أسامة كمال، أن ألمانيا اعترفت في عام 2021 بارتكاب "إبادة جماعية" بحق شعبي الهيريرو والناما خلال استعمار دولة نامبيا، حيث قتلت 80 % من السكان الأصليين.

أسامة كمال المانيا إسرائيل الإعلامي أسامة كمال نامبيا DMC مساء دى ام سى

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