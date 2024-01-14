الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لـ"مساء dmc": الدول الغربية تدعم إسرائيل على مدار 70 عاما

أكد زين دانغور، المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية، أن الدول الغربية تدعم إسرائيل على مدار 70 عام، بل وشاركت في الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

وأضاف "دانغوار" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي أم سي"، والمذاع على فضائية "dmc"، أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إلى أننا كنا نتوقع دعم بعض الدول الغربية لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، وهكذا فعلت ألمانيا، مضيفًا أن الكثير من الدول الإسلامية وغيرها تدعم دعوتنا أمام محكمة العدل الدولية.