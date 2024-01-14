الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس الرعاية الصحية لـ"مساء دى أم سى": تطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية فى المحافظات

الدكتور أحمد السبكى
الدكتور أحمد السبكى

أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن التأمين الصحي الشامل هو ترجمة حقيقية لمفهوم بناء الإنسان ويشكل رؤية ثاقبة للرئيس السيسي في حماية المصريين، موضحا أنه بانتهاء هذا المشروع في 2030 سيتمتع جميع المصريين بتغطية مالية صحية وخدمات صحية ذات جودة عالية.

وأشار "السبكي"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المٌذاع عبر شاشة "dmc"، إلى أنه تم تطوير منشآت الرعاية الصحية الأولية في المحافظات، حيث إنه كان الوجهة الأولى لأي مريض هي المستشفى، وكان ذلك يحمل أعباء زيادة على الوزارة، إلا أنه الآن أصبحت المنشآت قادرة على استيعاب من 70% إلى 80% من خدمات المواطنين.

وأضاف المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، دور هيئة التأمين الصحي الشامل بأن هدفه استدامة المنظومة وإدارتها من الناحية المالية، موضحا أن 100% من المنشآت الصحية في الرعاية الأولية بالقرى والنجوع مميكنة بالكامل، مؤكدًا أن المنظومة تقدم الخدمات على مستوى متقدم من الجودة وتقدم الكشف للمواطنين والعلاج أيضا.

رئيس الرعاية الصحية مساء دى ام سى الدكتور أحمد السبكي DMC التأمين الصحي

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: حماس تنشر فيديو لـ3 محتجزين يناشدون إسرائيل

المشرف على منظومة التأمين الصحى: لم نتعثر ونسعى لتنفيذه فى جميع محافظات مصر

المشرف على منظومة التأمين الصحى: الرئيس السيسى وجَه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولى

أسامة كمال: ألمانيا كانت صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم فمن الطبيعى أن تدعم إسرائيل

الفريق القانونى لجنوب إفريقيا لـ"مساء dmc": الدول الغربية تدعم إسرائيل على مدار 70 عامًا

الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لـ"مساء dmc": سعينا لتوصيل الصوت الفلسطيني للعالم

"100 يوم من الدمار".. أسامة كمال يستعرض أرقامًا مرعبة عن غزة

أسامة كمال: إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية فى حربها على قطاع غزة

الأكثر قراءة

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

مصطفى محمد: المناخ أثر علينا.. ونجحنا فى التعادل أمام موزمبيق

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

أبوعبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطينى

بايدن ينهى مكالمة مع نتنياهو بإغلاق الهاتف بوجهه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة