الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المشرف على منظومة التأمين الصحى: الرئيس السيسى وجَه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولى

مساء dmc
مساء dmc

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل انطلقت من بورسعيد إلى الأقصر، ووصلنا إلي جنوب سيناء، مضيفًا أن الخطوة المقبلة ستكون السويس وأسوان.

وأضاف المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية dmc، أن المنظومة الصحية وحياة كريمة، تشغل تفكير واهتمام القيادة السياسية.

ونوه "السبكي"، أن جميع المرضى يحق لهم العلاج والحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه بحلول 2030 سيدخل الجميع ضمن المنظومة.

أكد المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، أن الرئيس السيسي وجَه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي، اهتمامًا بصعيد مصر.

المشرف على منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي السيسي الأقصر وأسوان الدكتور أحمد السبكي

مواد متعلقة

أسامة كمال: ألمانيا كانت صهيونية أكثر من الصهاينة أنفسهم فمن الطبيعى أن تدعم إسرائيل

الفريق القانونى لجنوب إفريقيا لـ"مساء dmc": الدول الغربية تدعم إسرائيل على مدار 70 عامًا

الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لـ"مساء dmc": سعينا لتوصيل الصوت الفلسطيني للعالم

"100 يوم من الدمار".. أسامة كمال يستعرض أرقامًا مرعبة عن غزة

أسامة كمال: إسرائيل تقدم الصورة الأكثر وحشية فى حربها على قطاع غزة

خبير يوضح أسباب الإضطرابات الواسعة التى تضرب قطاعات حيوية فى بريطانيا

أستاذ علوم سياسية: مصر حذرت من توسيع رقعة الصراع فى المنطقة العربية منذ البداية

سياسى فلسطينى لـ"إكسترا نيوز": إسرائيل استخدمت الغذاء كسلاح لتجويع الشعب الفلسطينى

الأكثر قراءة

تفكيك دولة.. كيف دمرت الـ«100 يوم حرب» إسرائيل من الداخل؟

"الأرصاد" تكشف مفاجأة فى طقس الأيام المقبلة

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

مصطفى محمد: المناخ أثر علينا.. ونجحنا فى التعادل أمام موزمبيق

أبوعبيدة: ما يعرضه العدو من إنجازات هو محل سخرية لأصغر طفل فلسطينى

"عيب عليكم".. رسالة نارية من أحمد موسى لصلاح ولاعبى المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

مدحت بشاى

عدوان وحشى ومحتل كاذب!!

علي سعدة

مصر.. وأكاذيب إسرائيل

د. منى حلمى

تبرير الحماقات هو أكبر حماقة

لواء.حمدى البطران

رحالة وجاسوسة

أحمد بهاء الدين شعبان

محكمة العدل الدولية: الكيان عاريًا!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

100 يوم حرب.. ما هو وضع إسرائيل عسكريًا ودبلوماسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا؟

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 25 مواطنًا من الضفة الغربية

100 يوم من العدوان| شهداء وجرحى جراء تواصل مجازر الاحتلال فى غزة