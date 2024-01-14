المشرف على منظومة التأمين الصحى: الرئيس السيسى وجَه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولى

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف على منظومة التأمين الصحي بوزارة الصحة، أن مشروع التأمين الصحي الشامل انطلقت من بورسعيد إلى الأقصر، ووصلنا إلي جنوب سيناء، مضيفًا أن الخطوة المقبلة ستكون السويس وأسوان.

وأضاف المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال استضافته ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية dmc، أن المنظومة الصحية وحياة كريمة، تشغل تفكير واهتمام القيادة السياسية.

ونوه "السبكي"، أن جميع المرضى يحق لهم العلاج والحصول على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه بحلول 2030 سيدخل الجميع ضمن المنظومة.

أكد المشرف على منظومة التأمين الصحي الشامل، أن الرئيس السيسي وجَه بضم الأقصر وأسوان إلى المرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي، اهتمامًا بصعيد مصر.