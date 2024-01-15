المجلس الثورى لحركة فتح: نتنياهو يريد أن تتسع دائرة الحرب من أجل التمسك بالسلطة

قال أكرم الرجوب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن ما يحدث على أرض قطاع غزة هو قتل ممنهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار "الرجوب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، إلى أن إسرائيل تنتقم من الشعب الفلسطيني، وتستخدم جميع أنواع الأسلحة، فهى تبيد شعبا بأكمله.

ونوه عضو المجلس الثوري لحركة فتح بأن إسرائيل ليست لها أهداف محددة، فهى تريد قتل وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وهذا ما نشاهده في اليوم 100 من الحرب على قطاع غزة.

وأضاف "الرجوب" أن بنيامين نتنياهو يسعى لإطالة أمد الحرب في غزة من أجل حماية نفسه من شعبه، مشيرًا إلى أنه لا يهمه خراب العالم، كل ما يشغله هو التمسك بالسلطة.