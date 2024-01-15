الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر تبذل جهود كبيرة مع قادة العالم لحل الأزمة الفلسطينية

معبر رفح
معبر رفح

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الصيني، من اللقاءات المهمة في ظل التوتر والتصعيد الذي يسيطر على المنطقة ولعل أشهرها الحرب على غزة.

وأشار "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن مصر تبذل جهود كبيرة في التواصل مع قادة وزعماء العالم، من أجل حل الأزمة الفلسطينية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، أنه تم الإشارة خلال اللقاء على جهود مصر في الأزمة الفلسطينية، خاصة في مجال إدخال المساعدات الإنسانية، والتي كان لمصر النصيب الأكبر.

وتابع، أن تصريحات الجانب الإسرائيلي فيما يخص المساعدات الإنسانية ومعبر رفح غير صحيحة بالمرة وكاذبة، مضيفًا أن إسرائيل تحاول إبعاد النظر عن جرائمها في حق الشعب الفلسطيني بالترويج لأكاذيب معبر رفح.

استاذ علوم سياسية مصر الازمة الفلسطينية الدكتور إكرام بدر الدين الرئيس عبد الفتاح السيسي النيل للأخبار غزة

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