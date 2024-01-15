سياسى لـ"dmc": الرئيس السيسى أجرى أكثر من 66 اتصالًا من أجل حل القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن مصر لها أدوار عديدة في دعم الشعب الفلسطيني، ليس منذ السابع من أكتوبر، بل منذ سنوات عديدة.

أكد "عز العرب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "dmc"، أن مصر تخصص وقتًا كبيرًا من أجل حل القضية الفلسطينية، ووفقًا للتقديرات، فالرئيس عبدالفتاح اسيسي، أجرى أكثر من 66 اتصالًا مع قادة دول العالم من أجل حل القضية الفلسطينية.

ونوه رئيس وحدة الدراسات العربية بأن القاهرة لعبت مع الدوحة دورًا محوريًا في الهدنة السابقة، مشيرًا إلى أن العالم يعول على مصر في الوصول لتهدئة قادمة من أجل الشعب الفلسطيني.

وأشار "عز العرب" إلى أن المخابرات العامة كان لها دور محوري في الوصول للهدنة، بالإضافة إلى كيفية ترتيب "البيت الفلسطينى، والانشغال باليوم التالي في قطاع غزة".