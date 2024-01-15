رئيس بلدية "رعنانا" بالخليل المحتل: عمليات تمشيط وتفتيش واسعة بالمنطقة بعد عملية الدهس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن رئيس بلدية "رعنانا" بالخليل المحتل، أكد أن الحادث مستمر ولم ينته بعد، مشيرًا إلى أن هناك عمليات تمشيط وتفتيش واسعة بالمنطقة.

كانت قد أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، إعلام إسرائيلي، أن منفذ العملية في "رعنانا" هو شخص واحد نفذ عملية طعن ثم سيطر على سيارة وبدأ عملية دهـس، حيث أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن ارتفاع أعداد المصابين في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب إلى 19 إسرائيليا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.