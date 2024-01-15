الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس بلدية "رعنانا" بالخليل المحتل: عمليات تمشيط وتفتيش واسعة بالمنطقة بعد عملية الدهس

حادث رعنانا
حادث رعنانا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن رئيس بلدية "رعنانا" بالخليل المحتل، أكد أن الحادث مستمر ولم ينته بعد، مشيرًا إلى أن هناك عمليات تمشيط وتفتيش واسعة بالمنطقة.

كانت قد أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، إعلام إسرائيلي، أن منفذ العملية في "رعنانا" هو شخص واحد نفذ عملية طعن ثم سيطر على سيارة وبدأ عملية دهـس، حيث أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن ارتفاع أعداد المصابين في حادثتي دهس وطعن في رعنانا شمال تل أبيب إلى 19 إسرائيليا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

القاهرة الإخبارية رعنانا إعلام إسرائيلي دهس وطعن شمال تل أبيب تل أبيب

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