الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دخول 117 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم و75 من منفذ العوجة و6 شاحنات وقود (فيديو)

قال محمد عبدالصبور، مراسل قناة "النيل للإخبار"، إنه تم إدخال ما يقرب من 117 شاحنة حتى الآن من معبر كرم أبوسالم، محملة بالمواد الغذائية والطبية متوجهة للمستشفيات ومدينة خان يونس.

وأشار مراسل "النيل للإخبار" إلى أنه تم إدخال 75 شاحنة عبر منفذ العوجة، بالإضافة إلى 6 شاحنات وقود، 4 منها للغاز، وسيارتين للبنزين.

ونوه "عبدالصبور" إلى أن معبر رفح استقبل عددًا من الجرحي والمصابين من قطاع غزة، من أجل توجيههم للمستشفيات المختصة بعد التنسيق مع الدولة المصرية.

معبر كرم أبو سالم العوجة النيل للأخبار خان يونس قطاع غزة غزة

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