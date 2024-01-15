أستاذ الدراسات العبرية: هناك انقسام داخل المجتمع الإسرائيلى (فيديو)

قال أحمد فؤاد أنور، أستاذ التاريخ والدراسات العبرية، إن هناك انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي، بسبب عدم تحقيق أي هدف من الأهداف الذي أعلنها رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، خاصة بعد فشل تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس.

وأضاف "أنور"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للإخبار"، أن الخلافات والانتقادات في إسرائيل لم تكن بين حزب وحزب آخر، بل بين أفراد الحزب الواحد.

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو تدبح جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسه، حيث إن اليمين المتطرف لا يمثل 5% من سكان إسرائيل.

ونوه "أنور" إلى أن الأقلية التي تحكم إسرائيل تساهم في فتح العديد من جبهات للحرب شمالًا وجنوبًا، وهذا ما جعل المظاهرات تشتد في تل أبيب.