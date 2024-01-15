الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

آخرها "غلق بايدن الهاتف في وجهه".. خلافات عرض مستمر بسبب "نتنياهو"

نتنياهو
نتنياهو

منذ بداية  الحرب الأخيرة في غزة، وبات اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتردد بل وأصبح يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالسلب، بسبب ما يفعله في غزة من حرب إبادة ممنهجة ضد شعب أعزل.

وبعيدًا عما يفعله الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني منذ سنوات، نجد أن الكذب هو السياسة التي دائمًا  يتبعها بنيامين نتنياهو من أجل التمسك بالسلطة.

ومؤخرًا كشفت العديد من التقارير الإعلامية سواء من داخل إسرائيل أو من خارجها، عن الخلافات بين قادة مجلس الحرب، والذي كان بنيامين نتنياهو طرفًا فيها، في السطور التالية نرصد بعضًا منها.

بايدن يغلق الهاتف في وجه نتنياهو:

بحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فقد أكد عدد من المسؤولين الأمريكيين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد نفذ صبره، بسبب ما يفعله بنيامين نتنياهو، حيث دار أمس اتصالا بين الطرفين وانتهى بغلق بايدن الهاتف في وجه نتنياهو، وفقًا لما ذكره المسؤولين بالبيت الأبيض.

فوفقًا لتقرير نشرته "القاهرة الإخبارية"، فإن الرئيس بايدن، يخشى من دعمه الأعمى للكيان المحتل، أن يساهم ذلك في خسارة شعبيته خاصة وهو مقبل على الانتخابات الرئاسية.

وأوضح الموقع أن المزيد والمزيد من علامات الانقسام والخلافات تظهر، وقال مسئول أمريكي: "هناك إحباط هائل، في الإدارة الأمريكية الجميع غاضب من نتنياهو".

جالانت لنتنياهو: "متدخلش في شغلي":

من الخلافات التي لم تعد سرًا حربيًا بين قادة الجيش، هو خلاف بنيامين نتنياهو مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يواف جالانت، الذي ترك جلسة مجلس الحرب منذ يومين بسبب رفض نتنياهو دخول مدير مكتب "جالانت".

على الفور اندفع "جالانت" نحو "نتنياهو" يطالبه بعدم التدخل والتشويش على عمله، الأمر الذي جعله يترك الجلسة وينصرف، وسط حيرة وذهول من جانب الجميع، وهذا ما أكدته الكثير من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

 

لم تكن المرة الأولى التي يغضب فيها "جالانت"، فوفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، فإن وزير الدفاع الإسرائيلي يواف جالانت وعضو حكومة الطوارئ المعروفة اختصارا بـ"كابينيت الحرب" رفض المشاركة في مؤتمر صحفي دعا إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو؛ ما اضطره لعقده مُنفردًا.

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن المؤتمر الصحفي لبنيامين نتنياهو، الذي تغيب عنه وزير الدفاع، كان بسبب أنه يرى بأنه لا يوجد جديد يمكن قوله للشعب الإسرائيلي.

"ليس مؤهلا للبلد".. نتنياهو وخلافات مع زعيم المعارضة يائير لابيد:

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير مؤهل لقيادة الدولة، بسبب ما فعله خلال الحرب.

ووفقًا للعديد من استطلاعات الرأي الإسرائيلية، فقد تفوق زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، على بنيامين نتنياهو، الأمر الذي جعل نتنياهو يطيل أمد الحرب من أجل التمسك بالسلطة.

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