القاهرة الإخبارية: 14 إسرائيليًا تم دهسهم بمدينة "رعنانا" 4 منهم فى حالة خطرة

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبو شمسية، إن عملية بلدة "رعنانا"، قام بها شخص من سكان مدينة الخليل، حيث دهس أكثر من 14 إسرائيليا.

ونوهت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن من بين المصابين طلاب مدارس، بالإضافة إلى أن إصابة 4 أشخاص بجروح خطيرة، فضلًا عن مقتل سيدة.

وأضافت "أبو شمسية"، أن بيانات الشرطة الإسرائيلية، تؤكد أن العملية هي إرهابية، وحاليًا تمشط البلدة بشكل كبير وتحويلها لثكنة عسكرية وفي تل أبيب بأكملها.

وأشارت “أبو شمسية” إلى أن حادثة الدهس بمدينة “رعنانا” دليل على وجود فشل أمني استخبارتي جديد في الحكومة الإسرائيلية، وهذا يزيد من الشحن والخلافات في الشارع الإسرائيلي.