خبير فى الشأن الإسرائيلى: ما يحدث بالضفة وغزة وراء حادث مستوطنة "رعنانا"

قال فراس باغي، خبير في الشئون الإسرائيلية، إن الضفة الغربية مشتعلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي قد يكون أحد الأسباب وراء عمليات الدهس والطعن في قلب إسرائيل.

وأضاف "باغي"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في قطاع غزة بالإضافة إلى ممارسات الكثير من المستوطنين في الضفة الغربية، سبب في تكرار مثل تلك الحوادث في تل أبيب.

ونوه بأن الضفة الغربية تزداد اشتعالًا، وهذا ما حذر منه رئيس الشاباك الإسرائيلي، خاصة مع التصريحات الإجرامية لقادة حكومة الاحتلال.

كانت فضائية القاهرة الإخبارية، ذكرت أن منفذ العملية في "رعنانا" هو شخص واحد نفذ عملية طعن ثم سيطر على سيارة وبدأ عملية دهـس، حيث أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، عن ارتفاع أعداد المصابين في حادثتي دهس وطعن شمال تل أبيب إلى 19 إسرائيليًا.