محلل سياسى: الاحتلال الإسرائيلى لن يكون قادرًا على فتح جبهات أخرى للحرب

قال نضال السبع، المحلل السياسي، إنه بعد اغتيال صالح العاروري بالضاحية الجنوبية ببيروت، لم نجد حزب الله يرد بنفس القوة، على الرغم من اشتعال الأزمة بين إسرائيل وحزب الله.

وأشار "السبع"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أخفق في قطاع غزة بعد الوصول لـ100 يوم، لن يكون قادرًا على فتح جبهات أخرى للحرب.

ونوه المحلل السياسي بأن حسن نصرالله تحدث عن عدم وقف إطلاق النار من جنوب لبنان إلا بعد إيقاف القتل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف "السبع" أن مصر تسعى للوصول إلى حل للأزمة الفلسطينية، وهذا يسهم في وقف جبهات الحرب شمالًا وجنوبًا، مؤكدًا أننا لم نر جهدًا أمريكيًا حقيقيًا لوقف إطلاق النار في غزة.