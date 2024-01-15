دانا أبوشمسية تكشف سبب سحب فرقة "جولانى" من قطاع غزة

قالت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبوشمسية، إن هناك في الأوساط الإسرائيلية نية لسحب عدد من القوات من قطاع غزة، مشيرة إلى أن الفرقة 36 تضم لواء جولاني والفرقة السادسة والسابعة.

وأشارت "أبوشمسية"، إلى أن فرقة لواء "جولاني"، خاضت العديد من المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في النصيرات، والبريج وحي الرمال.

ونوهت بأنه لم يتبقِ سوى فرق 98، 99، وفرقة 168، متابعة أن سحب الفرقة كان من أجل الراحة، ولم تشر التقارير أو البيانات الواردة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى إمكانية العودة مرة أخري لقطاع غزة.

وأضافت "أبوشمسية": "ربما بدأت إسرائيل تأخذ طلبات الرئيس الأمريكي جو بايدن، على محمل الجد، والتي تمثلت في خفض وتيرة العمليات العسكرية".