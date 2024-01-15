الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل استهداف جماعة الحوثى لناقلة نفط أمريكية

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قال إياد الموسمي، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن جماعة الحوثي أطلقت صاروخًا بالستيًا من مدينة "المخيرات" جنوب اليمن، واستهدف ناقلة نفط أمريكية بخليج عدن.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية أن شهود عيان تحدثوا بمحافظة "الضالع" اليمنية، بأن هناك صاروخًا بالستيًا تم إطلاقه باتجاه خليج عدن.

ونوه "الموسمي" بأن جماعة الحوثي لم تعلن بشكل رسمي عن استهداف ناقلة النفط الأمريكية، مؤكدًا أنهم مستمرون في عمليتهم العسكرية تجاه السفن من وإلى إسرائيل.

وأشار إلى أن جماعة الحوثي أعلنت عن أنها ستستهدف جميع السفن البحرية الأمريكية والبريطانية، موضحًا أن ما حدث اليوم هو جزء من الرد الحوثي على الاستهدافات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة.

مراسل القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية جماعة الحوثي الضالع المخيرات صاروخ بالستي

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