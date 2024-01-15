"فيجن للدراسات": "صيغة السلام" قد تنهى الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور سعيد سلام، مدير مركز فيجن للدراسات، إن مبادرة صيغة السلام التي تم طرحها من قبل أوكرانيا، خطوة قد تكون جيدة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "سلام"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن عدد الدول التي تشارك في التباحث لتنفيذ صيغة السلام، في ازدياد، وهذا يسهم في الوصول لحل للصراع بين البلدين.

ونوه مدير مركز فيجن للدراسات، بأن صيغة السلام المقترحة، قد تكون نموذجًا في حال نجاحها، لجميع القضايا المشابهة في العالم أجمع.