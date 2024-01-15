عاجل.. تفاصيل الجلسة العاصفة بين فيتوريا واللاعبين بعد مباراة موزمبيق

كشف مصدر داخل بعثة المنتخب الوطني الموجودة في مدينة أبيدجان عن تفاصيل الجلسة العاصفة التي عقدها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة مع اللاعبين، ظهر اليوم، عقب النتيجة الصادمة مع منتخب موزمبيق بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن "روي فيتوريا عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، وأكد أن معظمهم لم يلتزم بتعليماته على أرضية ملعب اللقاء، كما أن الأداء لم يكن على ما يرام بالرغم من الهدف المبكر، الذي أحرزه المنتخب في بداية المباراة عن طريق مصطفى محمد، وكان يجب استغلال الفرصة بالضغط على منتخب موزمبيق للتقدم بهدفين أو ثلاثة لضمان النقاط الثلاثة".

فيتوريا يطالب اللاعبين بالفوز على غانا لضمان التأهل

وأضاف: "فيتوريا أكد أيضًا للاعبين أنه لن يقبل بتكرار مثل هذه الأخطاء في مباراة غانا الحاسمة، ولا بديل إلا الفوز بنتيجتها، والظهور بشكل مميز لمصالحة الجماهير المصرية التى عبرت عن غضبها من مباراة موزمبيق".

وتابع المصدر: "المدير الفني طالب اللاعبين أيضًا بالاستفادة من أخطاء مباراة موزمبيق، ونسيانها بحلوها ومرها، والتركيز في مباراة غانا، مؤكدًا للاعبين أنها المباراة الأهم في المجموعة حاليًا، وأي نتيجة غير الفوز بها ستهدد هدف المنتخب بالتأهل إلى الدور الثاني في البطولة".

وكان المنتخب قد تقدم على موزمبيق في أول دقيقتين عن طريق مصطفى محمد، إلا أن منتخب موزمبيق استطاع في الشوط الثاني إحراز هدف التعادل ثم تقدم بالهدف الثاني، وكان المنتخب أقرب للخسارة، لولا ضربة الجزاء التي تحصل عليها مصطفى محمد، وتعادل بها محمد صلاح للمنتخب في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الغاني، في العاشرة مساء الخميس المقبل، ويبحث عن الفوز للحفاظ على حظوظه في المنافسة على التأهل للدور الثاني وتعويض إخفاقه بالمباراة الأولى أمام موزمبيق، وبعدها سيلاقي منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة يوم الإثنين 22 يناير الجاري.

وتعثر المنتخب الغاني في مباراته الأولى بالبطولة بالخسارة من منتخب الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف.