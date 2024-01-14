الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيتوريا: 3 دقائق غيّرت دفة المباراة بالكامل.. وآمالنا قائمة

فيتوريا
فيتوريا

أبدى روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، حزنه على فشل الفراعنة في تحقيق الفوز على موزمبيق والسقوط في فخ التعادل.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

وقال فيتوريا في تصريحات عقب المباراة: "بدأنا المباراة بشكل جيد لكن تراجع أداء اللاعبين بعد ذلك، وتغيرت دفة المباراة بالكامل خلال 3 دقائق فقط في الشوط الثاني بسبب غياب التركيز عن اللاعبين".

وأضاف: "رغم عدم الفوز لكن ما زالت حظوظنا في التأهل باقية وقوية، وسنحاول تصحيح الأخطاء بدءًا من مباراة غانا واستعادة الثقة".

وتابع: "الفرق الكبرى من الوارد أن تتعثر في مثل هذه المباريات لكنها قادرة على العودة".

ويواجه منتخب مصر نظيره الغاني يوم الخميس المقبل في العاشرة مساء.

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