الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سياسى أمريكى: الولايات المتحدة مستمرة فى دعم أوكرانيا للتصدى لروسيا

مطروح للنقاش
مطروح للنقاش

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، إن أوكرانيا ليست محتلة من قبل الولايات المتحدة، بل هي دولة مستقلة معترف بها، لها كيانها الخاص وجيشها القادر على حمايتها.

وأضاف "روبن"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قامت بغزو أوكرانيا، فهي من بادرت بالحرب في "كييف".

وتابع: "أوكرانيا دولة مستقلة وتعرضت للغزو من روسيا، وهنا لا بد أن نسأل ما الهدف من هذه الحرب على دولة مستقلة من قبل موسكو".

ونوه "روبن"، أن روسيا لن تستجيب لكل محاولات إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا للتصدي لموسكو في الحرب.

نائب وزير الخارجية الأمريكي روسيا جويل روبن الولايات المتحدة مطروح للنقاش القاهرة الإخبارية

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