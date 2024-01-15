سياسى أمريكى: الولايات المتحدة مستمرة فى دعم أوكرانيا للتصدى لروسيا

قال جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي سابقًا، إن أوكرانيا ليست محتلة من قبل الولايات المتحدة، بل هي دولة مستقلة معترف بها، لها كيانها الخاص وجيشها القادر على حمايتها.

وأضاف "روبن"، خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا قامت بغزو أوكرانيا، فهي من بادرت بالحرب في "كييف".

وتابع: "أوكرانيا دولة مستقلة وتعرضت للغزو من روسيا، وهنا لا بد أن نسأل ما الهدف من هذه الحرب على دولة مستقلة من قبل موسكو".

ونوه "روبن"، أن روسيا لن تستجيب لكل محاولات إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم أوكرانيا للتصدي لموسكو في الحرب.