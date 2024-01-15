إسرائيل تستعين بـ"100 توكتوك" فى تايلاند لعودة المحتجزين.. ما القصة؟ (فيديو)

سلطت قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على حملة السفارة الإسرائيلية في تايلاند، والتي لجأت لـ"التوكتوك"، لعودة المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، بعدما تسلل اليأس في قلوب ونفوس الإسرائيليين.

سفيرة تل أبيب في بنكوك، هي صاحبة الفكرة، التي استعانت فيها بـ"100 توكتوك" يحمل عبارة "أعيدوا المحتجزين إلى بيوتهم"، الأمر الذي يدل على فقر حكومة وقادة الحرب في تل أبيب الوصول لهم والإفراج عنهم.

ويجوب "التوكتوك" شوارع بانكوك، ضمن حملة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، حيث أكدت سفيرة الكيان المحتل أن "التوكتوك" يجوب شوارع تايلاند، الأمر الذي جعلها تفكر في هذه الحملة.