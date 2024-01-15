أيمن الرقب: الولايات المتحدة لا يقودها رؤساؤها فهم مجرد دمى

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الولايات المتحدة لا يقودها رؤساؤها فهم مجرد دمى، وبالتالي فبنيامين نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ونوه "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فشل في الضغط على حكومة نتنياهو بخصوص إيقاف الحرب.

وأضاف أن نتنياهو يريد أن يستمر في الحرب، من أجل البقاء في الحكم، وبالتالي يزيد في اتساع رقعة الحرب في غزة، حيث إن الأهداف التي أشار إليها نتنياهو لم تتحقق حتى وقتنا هذا.

وأشار “الرقب” إلى أن 51% من سكان الكيان المحتل مع وقف الحرب في غزة، فضلًا عن وجود انقسام داخل مجلس الحرب، الأمر الذي يوضح التصدع الذي يضرب البيت الإسرائيلي.