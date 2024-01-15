الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أيمن الرقب: الولايات المتحدة لا يقودها رؤساؤها فهم مجرد دمى

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الولايات المتحدة لا يقودها رؤساؤها فهم مجرد دمى، وبالتالي فبنيامين نتنياهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة.

ونوه "الرقب"، خلال مداخلة هاتفية لقناة "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فشل في الضغط على حكومة نتنياهو بخصوص إيقاف الحرب.

وأضاف أن نتنياهو يريد أن يستمر في الحرب، من أجل البقاء في الحكم، وبالتالي يزيد في اتساع رقعة الحرب في غزة، حيث إن الأهداف التي أشار إليها نتنياهو لم تتحقق حتى وقتنا هذا.

وأشار “الرقب” إلى أن 51% من سكان الكيان المحتل مع وقف الحرب في غزة، فضلًا عن وجود انقسام داخل مجلس الحرب، الأمر الذي يوضح التصدع الذي يضرب البيت الإسرائيلي.

أيمن الرقب الحياة اليوم الولايات المتحدة الدكتور أيمن الرقب فضائية الحياة نتنياهو غزة

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن يغادر المستشفى

إسرائيل تستعين بـ"100 توكتوك" فى تايلاند لعودة المحتجزين.. ما القصة؟ (فيديو)

دانا أبوشمسية تكشف سبب سحب فرقة "جولانى" من قطاع غزة

"فيجن للدراسات": "صيغة السلام" قد تنهى الحرب الروسية الأوكرانية

سياسى أمريكى: الولايات المتحدة مستمرة فى دعم أوكرانيا للتصدى لروسيا

القاهرة الإخبارية: هجوم صاروخى يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية شرقى سوريا

مستشار بوتين السابق: أوكرانيا إحدى مستعمرات الولايات المتحدة ولا بد أن تتحرر

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل استهداف جماعة الحوثى لناقلة نفط أمريكية

الأكثر قراءة

من «الدعم» إلى «المكالمة انتهت».. كيف نفد صبر بايدن على نتنياهو؟

وزير الدفاع الإسرائيلى يعلن رسميًا انتهاء الاجتياح البرى شمال غزة

الحوثيون يضربون سفينة حاويات أمريكية بصاروخ بالستى

ناقد رياضى يفجر مفاجأة عن تفكير محمد صلاح فى الاعتزال دوليًا (فيديو)

4 تغييرات فى تشكيل «الفراعنة» أمام غانا بعد التعادل مع موزمبيق

حادث رعنانا.. كل شىء عن الضربة الموجعة فى قلب تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين