الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أسامة كمال عن أكاذيب إسرائيل: "اللي ميشوفش من الغربال يبقى أعمي"

أسامة كمال
أسامة كمال

قال الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه لحلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "دي أم سي"، إن الاغتيال المعنوي لصاحب أي رأي مخالف، هو عنوان المرحلة، في إشارة منه لما يحدث في غزة والتصريحات الكاذبة لإسرائيل فيما يخص معبر رفح.

وأضاف "كمال"، أن هناك مخططات شيطانية تحاك ضد مصر بشكل قوي ومستمر، قائلًا: "اللي ميشوفش من الغربال يبقي أعمي"، مؤكدًا أن إسرائيل تحاول إقناع العالم بالأكاذيب.

وأشار إلى أن جزءا من أزمتنا هو تصديقنا للغرب وصناديقه التي قالت فينا، شعر عامي 2017 و2018، ثم قالت العكس عامي 2022 و2023، بعد دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وتساءل "كمال"، هل إسرائيل حاولت إحراج مصر في قضية جنوب إفريقيا لتكون جزءا من المشكلة؟ معقبا: إسرائيل تحاول أن تتملص من جريمتها ليس إلا.

أسامة كمال إسرائيل مساء dmc دي ام سي الاغتيال المعنوي

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