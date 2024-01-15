الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل عن أداء الفراعنة أمام موزمبيق: "لسه الأمل موجود" (فيديو)

لبنى عسل
لبنى عسل

علقت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية الحياة، على أداء المنتخب المصري، أمس، أمام موزمبيق، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

قالت "عسل"، إن المصريين كانوا يتمنون الفوز، متابعة: "الناس زعلانة أكيد.. ودورنا المساندة"، مؤكدة أن ما حدث أمس  ليس أداء المنتخب المصري المتعارف عليه.

وأشارت إلى أن دورنا في الوقت الحالي المساندة والاصطفاف وراء منتخبنا الوطني، مضيفة أن القادم أفضل والأمل موجود.

ونوهت "عسل"، أن لعنة البدايات دائمًا ما تواجه المنتخب الوطني في كل البطولات، مشيرة إلى أن ما حدث ليس آخر المطاف، ولابد من تعلم الدروس من مباراة موزمبيق.

الناس زعلانة لبنى عسل منتخب مصر موزمبيق الحياة اليوم فضائية الحياة

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