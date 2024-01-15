فيتوريا يعيد ترتيب الأوراق بعد التعثر أمام موزمبيق

بدأ البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إعادة ترتيب أوراقه من جديد، بعد المفاجات التى شهدتها مباراتى الجولة الأولى للمجموعة الثانية، بهدف استعادة الاتزان من جديد وعدم ترك اى شىء للصدفة، مما قد يكلف الفراعنة الكثير خلال بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا .

وخاض المنتخب الوطنى تدريبات استشقائية اليوم بعد المباراة التى خاضها الفراعنة أمام موزمبيق وانتهت بالتعادجل الإيجابى 2-2 .

وشهدت مباراتى الجولة الأولى من مجموعة مصر مفاجأتين من العيار الثقيل، اولها تعادل الفراعنة مع موزمبيق بشق الأنفس، عن طريق محمد صلاح من ضربة جزاء حصل عليها مصطفى محمد فى الوقت بدل الضائع، لولاها لخرج الفراعنة خاسرين بنتيجة 1-2 ، فى المقابل زاد منتخب الرأس الأخضر من المفاجات وأسقط منتخب غانا بهدفين مقابل هدف، الامر الذى أربك الحسابات لدى الجميع وأشعل المجموعة الثانية .

وحاول فيتوريا احتواء لاعبيه عقب التعادل أمام موزمبيق، من خلال التأكيد لهم على تحمله ما حدث خلال المباراة، وأنه جازف بالاعتماد على بعض العناصر التى لم تكن جاهزة بالقدر الكافى لخوض تلك المباراة، وهو ما يجعله مرغم على إعادة التفكير فى التشكيلة التى ستخوض مباراة غانا التى ستجرى يوم الخميس المقبل، حتى يتحسن الأداء بشكل أفضل فى ظل صعوبة المباراة التى يسعى خلالها منتخب البلاك ستارز لحصد نقطة التعادل على الأقل للحفاظ على فرصهم فى التأهل للدور التالى.

وظهرت رغبة المدرب البرتغالى فى إجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفراعنة التى سيخوض بها مباراة غانا، بهدف إعادة الاتزان، فى مقدمتها الاعتماد على أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر على حساب محمد حمدى، وإتاحة الفرصة أمام مروان عطية للتواجد فى وسط الملعب على حساب محمد الننى أو حمدى فتحى، وكذلك إشراك إمام عاشور على حساب أحمد سيد زيزو بحيث يعود محمد صلاح لمركز الطبيعى فى الجناح الأيمن.