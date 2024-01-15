موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم إفريقيا وتاريخ المواجهات بين الفريقين

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في الجولة الثانية من جولات دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 حيث ينفض منتخب مصر غبار التعادل مع منتخب موزمبيق في أولى مبارياته في مشوار البطولة بنتيجة 2- 2 في كوت ديفوار، ليستعد الفراعنة لمواجهة قوية أمام منتخب غانا في الجولة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا

ويتسأل الكثير من عشاق الكرة في مصر وخارجها عن موعد مباراة منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا بحماس كبير، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقفه في المجموعة وتعد هذه المواجهة فرصة للفراعنة لتقديم أداء قوي وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الأدوار النهائية، في طريقهم إلى اللقب القاري الغالي.

ويستضيف ملعب فيليكس هوفويت يوانيي في أبيدجان، لقاء منتخب مصر وغانا وذلك يوم الخميس المقبل 18 من شهر يناير الجاري حيث تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام 11:00 بتوقيت مكة المكرمة.



تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا في أمم أفريقيا

من المتوقع أن تضم تشكيلة منتخب مصر في مواجهته منتخب غانا في كأس الأمم الإفريقية هذا الفريق:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد حمدي ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازي ومحمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور.

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.



تاريخ مواجهات منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا

تاريخ مواجهات منتخب مصر وغانا في أمم أفريقيا شهدت المواجهة الأولى التعادل الإيجابي 1-1 في عام 1970، وانتصر منتخب غانا بهدف نظيف عام في 1992، كان اللقاء التالي في نهائي 2010، حيث فاز منتخب مصر بهدف نظيف وحقق اللقب، وفي عام 2017، فاز منتخب مصر بهدف نظيف في دور المجموعات.



فرص تأهل منتخب مصر