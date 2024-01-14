أمم إفريقيا.. 3 أخطاء ارتكبها فيتوريا فى مباراة موزمبيق

ارتكب البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أخطاء فادحة فى مباراة الفراعنة الأولى بأمم أفريقيا أمام منتخب موزمبيق.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بهدفين مقابل هدفين فى المباراة التى شهدت تراجع كبير فى مستوى الفراعنة وأخطاء فردية واحدة.

وتمثلت الأخطاء التى ارتكبها فيتوريا فى هذه المباراة، الاعتماد على بعض اللاعبين غير الجاهزين خلال تلك المباراة وتحديدا محمد الننى لاعب آرسنال وأحمد حجازى مدافع اتحاد جدة السعودى، حيث غاب الثنائى عن المشاركة مع أنديتهما لفترات طويلة بسبب الإصابة ولم يكن الثنائى جاهز تماما لبدء هذه المباراة، مما ترتب عليه أخطاء كبيرة على مستوى خط الوسط وخط الدفاع.

كذلك أخطأ المدرب البرتغالى فى تأخير التغييرات، برغم تراجع مستوى جميع لاعبى المنتخب خلال الشوط الأول، الأمر الذى كان يجب معه إجراء تغييرات بين الشوطين لتنشيط الفريق وتصحيح الأخطاء حتى لا يتلقى أى أهداف، وظل فيتوريا على عناده حتى حدثت الأزمة بعدما تعادل منتخب موزمبيق ثم تقدم بهدف آخر.

الخطأ الثالث الذى ارتكبه فيتوريا تمثل فى إشراك أحمد حسن كوكا على حساب أحمد سيد زيزو، رغم معرفته بعدم وجود عرضيات كافية للاستفادة منها عن طريق كوكا ومصطفى محمد، وكان الأفضل إشراك محمود كهربا الذى يمتلك حلول فردية والمراوغة داخل منطقة الجزاء على أمل إحراز هدف أو الحصول على ضربة جزاء.

ودفع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم ثمن ضعف الإعداد وقلة الوديات التى خاضها الفراعنة قبل بطولة أمم إفريقيا 2023، بعدما سقط فى فخ التعادل أمام منتخب موزمبيق فى بداية مشوار الفراعنة ببطولة أمم افريقيا التى تستضيفها كوت ديفوار حاليا.