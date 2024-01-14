أمم إفريقيا 2023.. منتخب مصر يتعادل بشق الأنفس مع موزمبيق

خسر المنتخب الوطني نقطتين ثمينتين بتعادل غير متوقع أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق في افتتاح مباريات الفريقين بكأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدفي الفراعنة مصطفى محمد ومحمد صلاح في الدقيقتين 2 و97، وجاء هدفا موزمبيق عن طريق ويتنس كويمبو وكيلسيو باكوي في الدقيقتين 55 و58.

وحصد كل فريق نقطة واحدة في المجموعة الثانية التي تضم غانا وكاب فيردي.

أحداث الشوط الأول

منح مصطفى محمد، التقدم لصالح منتخب مصر أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية بعد عرضية من محمد حمدي إلى محمد صلاح الذي فشل في التسديد؛ لتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد قوية بعد دوران بالجسد على يسار الحارس.

في الدقيقة الخامسة، رينالدو ماندافا أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب سيطر عليها محمد عبد المنعم ومررها للشناوي.

في الدقيقة العاشرة، انطلق مصطفى محمد بالكرة في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هرناني سيلوني ولكن تصدى لها الأخير ثم سيطر عليها الدفاع.

في الدقيقة 18 فرصة خطيرة لصالح موزمبيق، رينيلدو ماندافا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار استلمها ويتي من على القائم الثاني ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 21، زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

دومينجويز أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الشناوي بسهولة.

في الدقيقة 25، أضاع تريزيجيه فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء إلى تريزيجيه الذي سدد كرة قوية ارتدت من القائم وخرجت إلى ركلة مرمى.

محمد حمدي ارتكب خطأ فادحا وشتت كرة بالخطأ كادت أن تخدع محمد الشناوي الذي أخرجها بصعوبة إلى ركنية لينقذ هدفا محققا.

توقف المباراة بسبب إصابة الحارس محمد الشناوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

أحمد حجازي سدد رأسية قوية مرت بجوار القائم.

وسدد محمد هاني كرة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكن الحارس أمسك بها على مرتين.

أحداث الشوط الثاني

برونو لانجا سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

ونجح ويتنس كويمبو في تسجيل هدف التعادل بعد عرضية من الجبهة اليمنى قبل أن يسددها رأسية وسط غياب الرقابة الدفاعية، حاول الشناوي أبعدها لكنها سكنت الشباك.

وجاء الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة عن طريق البديل كيليسو باكوي الذي انفرد بالشناوي ووضع الكرة في الشباك.

في الدقيقة 64 محمد عبدالمنعم سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

فيتوريا أشرك الثنائي عمر كمال عبدالواحد وعمر مرموش بدلا من محمد هاني وتريزيجيه.

وسدد زيزو كرة قوية في الدقيقة 71 لكن بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 77، فرصة خطيرة للفراعنة بعدما أرسل محمد حمدي تمريرة عرضية من جهة اليسار حولها حمدي فتحي بكعب القدم لأعلى الزاوية اليسرى ارتطمت بالقائم، ثم الحارس هيرناني سيلوني وخرجت إلى ركنية.

وأشرك فيتوريا إمام عاشور بدلا من محمد النني.

وأضاع محمد صلاح فرصة هدف محقق في الدقيقة 82 بعدما تهيأت له كرة خاطئة من الدفاع لكنه سددها بعيدًا عن المرمى.

وأجرى تغييرا رابعا بنزول أحمد حسن كوكا بدلا من أحمد سيد زيزو.

سقوط مصطفى محمد في الوقت المحتسب بدل من الضائع واحتجاج من لاعبي منتخب مصر، مطالبين باحتساب ركلة جزاء.

ولجأ الحكم الموريتاني دحان بيدة إلى تقنية الفيديو قبل أن يحتسب ركلة جزاء.

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدف التعادل بعدما سدد الكرة على يمين الحارس قبل أن تصطدم في القائم وتسكن الشباك.