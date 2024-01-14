أمم إفريقيا 2023.. منتخب مصر يتقدم على موزمبيق بهدف فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد.

سجل مصطفى محمد هدف التقدم لصالح الفراعنة في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

أحداث الشوط الأول

منح مصطفى محمد التقدم لصالح منتخب مصر أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية بعد عرضية من محمد حمدي إلى محمد صلاح الذي فشل في التسديد لتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد قوية بعد دوران بالجسد على يسار الحارس.

في الدقيقة الخامسة، رينالدو ماندافا أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب سيطر عليها محمد عبدالمنعم ومررها للشناوي.

في الدقيقة العاشرة، انطلق مصطفى محمد بالكرة في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هرناني سيلوني، ولكن تصدى لها الأخير ثم سيطر عليها الدفاع.

في الدقيقة 18 فرصة خطيرة لصالح موزمبيق، رينيلدو ماندافا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار استلمها ويتي من على القائم الثاني ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 21، زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

دومينجويز أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الشناوي بسهولة.

في الدقيقة 25، أضاع تريزيجيه فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء إلى تريزيجيه الذي سدد كرة قوية ارتدت من القائم وخرجت إلى ركلة مرمى.

محمد حمدي ارتكب خطأ فادحًا وشتت كرة بالخطأ كادت تخدع محمد الشناوي الذي أخرجها بصعوبة إلى ركنية لينقذ هدفًا محققًا.

توقفت المباراة بسبب إصابة الحارس محمد الشناوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

أحمد حجازي سدد رأسية قوية مرت بجوار القائم.

وسدد محمد هاني كرة قوية في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لكن الحارس أمسك بها على مرتين.