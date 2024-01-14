الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

30 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن ثانى الأهداف أمام موزمبيق فى أمم إفريقيا

مصطفى محمد يحتفل
مصطفى محمد يحتفل بهدفه

مرت 30 دقيقة من مباراة مصر وموزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومازال الفراعنة متقدمين بهدف دون رد.

سجل مصطفى محمد هدف التقدم لصالح الفراعنة في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

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أحداث الشوط الأول

منح مصطفى محمد، التقدم لصالح منتخب مصر أمام موزمبيق في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية.

جاء الهدف في الدقيقة الثانية بعد عرضية من محمد حمدي إلى محمد صلاح الذي فشل في التسديد لتصل إلى مصطفى محمد الذي سدد قوية بعد دوران بالجسد على يسار الحارس.

في الدقيقة الخامسة، رينالدو ماندافا أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب سيطر عليها محمد عبد المنعم ومررها للشناوي.

في الدقيقة العاشرة، انطلق مصطفى محمد بالكرة في هجمة مرتدة سريعة وسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس هرناني سيلوني ولكن تصدى لها الأخير ثم سيطر عليها الدفاع.

في الدقيقة 18 فرصة خطيرة لصالح موزمبيق، رينيلدو ماندافا أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار استلمها ويتي من على القائم الثاني ثم سدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

في الدقيقة 21، زيزو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

دومينجويز أرسل تمريرة من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء أمسك بها الشناوي بسهولة.

في الدقيقة 25، أضاع تريزيجيه فرصة الهدف الثاني بعد تمريرة من مصطفى محمد داخل منطقة الجزاء إلى تريزيجيه الذي سدد كرة قوية ارتدت من القائم وخرجت إلى ركلة مرمى.
 

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